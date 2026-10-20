Orașele din Franța au avut parte de o noapte liniștită după introducerea restricțiilor de circulație, anunță premierul

Interdicții de circulație pe timpul nopții au fost introduse în mai multe zone din centrul Parisului, inclusiv în Place de la République, unde protestatarii s-au adunat în weekend, și în zona comercială Les Halles, relatează BBC.

Măsuri suplimentare, care limitează circulația tinerilor și organizarea adunărilor publice, au fost introduse și în orașe precum Marsilia, Bordeaux, Nisa și Lyon, în sudul Franței, precum și în Lille și alte localități din nordul țării.

„Restricțiile de circulație impuse în anumite zone au contribuit la liniștea din această noapte”, a scris Lecornu marți dimineață pe platforma X.

Lecornu le-a mulțumit polițiștilor și jandarmilor pentru aplicarea măsurilor și a precizat că eventualele restricții suplimentare vor fi stabilite în funcție de situația din fiecare zonă.

„Aceste decizii vor fi luate la nivel local, de prefecți, în coordonare cu primarii”, a adăugat premierul francez.

Anterior, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a recunoscut că poliția a „pierdut controlul” în unele orașe.

Potrivit autorităților, peste 2.500 de persoane au fost arestate de la izbucnirea violențelor, potrivit AFP. De asemenea, aproximativ 1.000 de polițiști au fost răniți.

Protestele au început luna trecută, când elevii au ieșit în stradă pentru a cere îmbunătățirea condițiilor din școli. Ulterior, manifestațiile s-au extins, iar revendicările au devenit mai diverse. La proteste s-au alăturat sindicate și mai multe organizații, ceea ce a dus la creșterea numărului de participanți.