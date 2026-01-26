Panică pe coasta Liguriei: alunecare de teren lângă Genova, trafic blocat

Autoritățile caută în continuare pentru a se asigura că nu există persoane sau vehicule surprinse de alunecarea de teren. Potrivit RSI, până luni dimineața, nu fuseseră raportate victime. Intervențiile de degajare și verificare sunt în desfășurare, însă nu a fost anunțat un termen pentru reluarea circulației.

Șoseaua, blocată în ameble sensuri

Incidentul a dus la blocarea completă a șoselei italiene în ambele direcții, atât spre Genova, cât și spre Savona. Bolovanii, care s-au desprins sâmbătă seara de pe versantul superior, împreună cu pământ și material stâncos, s-au prăbușit pe carosabil și au acoperit întreaga lățime a drumului. Versantul afectat are o lungime de aproximativ 150 de metri.

La fața locului au intervenit pompierii din Genova, inclusiv echipe specializate în operațiuni de căutare, care au început verificările pentru a exclude posibilitatea ca persoane sau autovehicule să fi fost surprinse sub dărâmături.

Protecția versantului a cedat

Conform procedurilor internaționale Urban Search and Rescue – folosite în operațiunile de salvare după prăbușiri sau alunecări de teren, în întreaga lume – salvatorii au efectuat inițial o verificare verbală, strigând în zona afectată pentru a vedea dacă există persoane care pot răspunde de sub dărâmături. Ulterior, au fost mobilizați câini special antrenați pentru căutare, precum și utilaje grele pentru îndepărtarea dărâmăturilor.

Primele evaluări indică faptul că una dintre plasele de protecție împotriva căderilor de pietre, montate pe versantul stâncos, ar fi cedat.

Circulația, deviată integral

Zona este cunoscută ca fiind una cu risc ridicat. Aceasta a mai fost afectată în trecut de alunecări de teren, inclusiv de un incident grav produs în 2016, în urma căruia două persoane au fost rănite.

Primarul din Arenzano a declarat pentru presa italiană că, în acest moment, nu poate fi estimat un termen clar pentru redeschiderea circulației. Traficul a fost deviat în totalitate pe autostrada A10, singura rută alternativă disponibilă în Liguria, măsură care se aplică inclusiv transportului public.