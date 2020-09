Papa Francisc a reluat întâlnirile cu credincioşii după 6 luni de pauză

Papa Francisc şi-a reluat, miercuri, audienţele generale în faţa publicului. Aceasta este prima întâlnire cu credincioşii după şase luni de pauză. Întâlnirea nu a fost lipsită de restricţii. Participanţilor li s-a luat temperatura înainte de a-şi ocupa locul pe scaunele care au fost aranjate cu grijă la distanţă unul de altul. De asemenea, masca a fost obligatorie.

„Am venit să îl văd pe Papă, după şase luni fără audienţă. Suntem foarte fericiţi. Sunt aici cu toată familia mea în vacanţă şi suntem foarte fericiţi”, a spus Goffreddo Pilli, credincios catolic.

„După multe luni, ne reluăm întâlnirea faţă în faţă, nu ecran la ecran, ci faţă în faţă. Asta este foarte frumos. Această pandemie ne-a evidenţiat interdependenţa: toţi suntem legaţi unul de celălalt, la bine şi la rău”, au fost vorbele suveranului Pontif, la reluarea audienţelor generale de la Vatican.

Pope Francis kissed a Lebanese flag and said a prayer for the country during his first public audience in six months pic.twitter.com/X9m14JC6Fh