Papa Leon îi îndeamnă pe catolici să-i primească pe imigranți „ca pe frați și surori”

Papa Leon a făcut un apel puternic la solidaritate și ospitalitate față de imigranți, în timpul slujbei celebrate în Piața Sfântul Petru, la care au participat mii de pelerini, potrivit NBC News.

În mesajul său, suveranul pontif a spus că imigranții nu trebuie tratați „cu răceala indiferenței sau stigmatul discriminării”, ci primiți „cu brațele și inimile deschise”.

Papa, primul pontif american din istoria Bisericii Catolice, nu a menționat direct nicio țară, însă apelul său vine la doar câteva zile după ce a criticat dur politicile anti-imigrație ale administrației Trump, întrebând public dacă acestea sunt compatibile cu valorile pro-viață susținute de Biserică.

Declarațiile sale au stârnit reacții aprinse din partea unor lideri catolici conservatori din Statele Unite.

„Trăim un nou timp misionar”, a spus Papa Leon.

„Biserica trebuie să ofere ospitalitate și compasiune celor care fug de violență sau caută un loc sigur. Prezența multor frați și surori din Sudul global trebuie privită ca o oportunitate de reînnoire a credinței și a comunităților noastre.”

Papa Leon, ales în mai pentru a-l succeda pe regretatul Papa Francisc, a preferat un ton mai sobru și un discurs atent pregătit, în contrast cu stilul spontan al predecesorului său.