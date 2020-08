Pare că restricţiile impuse de pandemie nu au reuşit să reducă încălzirea globală. Temperatura va scade cu 0,001 grade C

Primele date disponibile în aprilie au arătat că măsurile luate de guverne în contextul pandemiei au dus la o scădere cu 27% a emisilor de carbon zilnice, o scădere cu 17 milioane de tone de CO2 pe zi în lume. Astfel emisile zilnice s-au întors la nivelul din 2006.

Dar în ciuda faptului că scăderea pare mare se dovedeşte foarte mică dacă o calculezi la cantitatea existentă deja în atmosferă şi la necesarul care trebui tăiat pentru a reducere schimbările climatice.

Odată cu relaxare măsurilor se estimează că la finalul anului scădere va fi între 4 şi 7%. Astfel nici în condiţiile în care au existat importante restricţii nu se va ajunge la cifra de 7,6%. Acesta cifră anuală de scădere este considerată de ONU necesară pentru a evita o creştere catastofală de 1,5 grade până în 2050.

Climatologul Glen Pteres a punctat că schimbare climatică este o "problemă cumulativă" şi nu va fi schimbată de un "fenomen temporar". Restricţiile au părut că au durat o eternitate pentru noi, dar la nivelul climei au fost o clipă. Temperatura conform lui Glen Peters ar putea scădea cu doar 0,001 grade C în urma restricţilor impuse de pandemie

Studiul mai arată că un număr de 69 de ţări sunt responsabile pentru 97% din emisiile de CO2.

Climate change is a cumulative problem, it is the total CO₂ emissions over time that matters.



A 5% reduction in CO₂ emissions with #COVID19 will mean cumulative CO₂ emissions are ~0.1% lower than otherwise.



The effect on global average temperature 0.001°C!(undetectable) pic.twitter.com/gAusAFjavM