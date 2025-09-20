Patriarhul ortodox Bartolomeu apără recunoașterea unei biserici ucrainene independente

Patriarhul ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului a făcut aceste declarații în fața Consiliului pentru Relații Externe, în timpul vizitei sale de 12 zile în Statele Unite. Aceasta a inclus, de asemenea, întâlniri cu președintele Donald Trump și alți lideri politici.

Bartolomeu a criticat mult timp Biserica Ortodoxă Rusă și sprijinul acesteia pentru invazia rusă la scară largă a Ucrainei în 2022.

El a reiterat aceste critici vineri, spunând că biserica rusă a aprobat „uciderea creștinilor ortodocși de către regimul Putin”. Atât Rusia, cât și Ucraina sunt țări majoritar ortodoxe.

Chiar înainte de invazie, Biserica Ortodoxă Rusă declarase în 2018 că exista o ruptură de comuniune între ea și Constantinopol. Aceasta s-a întâmplat în timp ce Bartolomeu se pregătea să recunoască Biserica Ortodoxă a Ucrainei ca fiind independentă în anul următor. Biserica din Moscova susține că Ucraina face parte din teritoriul său bisericesc, dar Bartolomeu a revendicat jurisdicția de a recunoaște o biserică independentă.

Vineri, Bartolomeu a declarat că biserica din Moscova a mers împotriva învățăturii ortodoxe prin promovarea unei ideologii a „lumii rusești” care consideră Rusia un protector spiritual al unui teritoriu mai larg, inclusiv al Ucrainei.

Patriarhul Moscovei, Kirill, a apărat războiul, spunând că morții din războiul Rusiei au păcatele iertate și prezidând un conciliu care a numit invazia un „război sfânt” împotriva unei lumi occidentale pe care o consideră „căzută în satanism”.

Ucrainenii „nu mai sunt supuși unei biserici care s-a compromis”, a spus Bartolomeu. „Ei au libertatea de conștiință pe care și-o doreau”.

Însă biserica rusă recunoaște doar legitimitatea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care se află istoric sub autoritatea bisericii din Moscova. Aceasta a încercat să se distanțeze de Moscova din cauza sprijinului acordat invaziei de către aceasta, însă autoritățile ucrainene nu sunt convinse că a reușit o ruptură definitivă și încearcă să o interzică.