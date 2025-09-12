„Patrule Shon” – fenomenul TikTok care transformă distracția în violență psihologică. Cum a luat amploare in Polonia

Apărută inițial ca o glumă de sărbători, fenomenul a scăpat de sub control și s-a transformat într-o formă de stigmatizare publică a fetelor pentru felul în care arată sau se îmbracă, scrie fakt.pl

Cum funcționează „patrulele shon” pe TikTok

În cadrul „patrulelor shon” pe TikTok, grupuri de adolescenți ies pe străzi sau în centre comerciale, fotografiază sau filmează fete considerate „prea îndrăznețe” și postează imaginile online însoțite de comentarii jignitoare. În argoul tinerilor, victimele sunt denumite „shon”, termen ce derivă dintr-o expresie depreciativă.

Fenomenul nu implică doar băieți, ci și fete, care aleg să participe pentru a evita ridiculizarea și pentru a câștiga recunoaștere în grupuri online. Potrivit activistului feminist Ola Jasianek, această atitudine reflectă repetarea unor modele sociale nocive și creează o iluzie falsă de protecție.

Consecințele grave ale patrulelor shon pe TikTok

Specialiștii atrag atenția că „patrulele shon” pe TikTok nu sunt doar o joacă. Filmările și fotografiile publicate online generează un val de ură, iar victimele devin ținta unor comentarii vulgare și a unor concursuri umilitoare. Kinga Szostko, președintele fundației prospoleczna.org, avertizează că fenomenul a dus deja la cazuri dramatice, inclusiv la sinuciderea unei adolescente.

Mii de videoclipuri etichetate cu sloganul „shon patrol” circulă pe TikTok, unele atingând sute de mii de vizualizări. Psihologii subliniază că „patrulele shon” pe TikTok alimentează bullyingul digital, umilința publică și presiunea socială asupra tinerilor, lăsând urme adânci asupra sănătății emoționale.