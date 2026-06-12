Pentagonul publică noi dosare OZN. Apar detalii inedite despre misterioasele „sfere” din spațiul aerian

Pentagonul a publicat vineri o nouă serie de documente referitoare la fenomene aeriene neidentificate (UAP), cunoscute popular drept OZN-uri. Este al treilea lot de informații desecretizate făcut public în ultimele săptămâni, în cadrul unui program de transparență lansat de autoritățile americane, relatează The Independent.

Documentele reunesc rapoarte provenite de la mai multe instituții, inclusiv CIA, FBI și Departamentul Apărării, și acoperă o perioadă extinsă, începând din 1949. Dosarele conțin atât analize oficiale, cât și mărturii ale unor persoane care au raportat apariții neobișnuite pe cer.

Relatări recente despre „sfere” luminoase

Printre cazurile incluse se află și un raport din iulie 2025. Potrivit documentului, doi martori au observat în curtea locuinței lor o lumină extrem de puternică, urmată de apariția a două obiecte sferice luminoase.

Acestea au fost descrise ca sfere roșii strălucitoare, în interiorul cărora părea să existe o formațiune asemănătoare unui „soare” alb. Relatarea a fost inclusă în arhiva oficială fără ca autoritățile să ofere o explicație definitivă privind natura fenomenului.

Noile documente includ și alte observații similare, raportate de cetățeni sau surprinse în înregistrări video. În multe cazuri, obiectele descrise apar ca lumini sau sfere care nu au putut fi identificate imediat.

Interes uriaș pentru dosarele desecretizate

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că documentele publicate conțin informații istorice și materiale desecretizate despre fenomene aeriene neidentificate.

Oficialul a precizat că procesul de publicare va continua, iar alte dosare urmează să fie făcute publice în perioada următoare.

Potrivit Pentagonului, interesul public pentru acest subiect este unul fără precedent. Platforma online dedicată documentelor despre OZN-uri a înregistrat peste 1,7 miliarde de accesări la nivel mondial de la lansarea sa, în luna mai.

Ce sunt fenomenele aeriene neidentificate

În ultimii ani, autoritățile americane au înlocuit termenul „OZN” cu expresia „fenomen aerian neidentificat” (UAP). Aceasta este utilizată pentru a desemna obiecte sau evenimente observate în spațiul aerian care nu pot fi explicate imediat pe baza informațiilor disponibile.

Deși majoritatea cazurilor investigate ajung să primească explicații convenționale, unele incidente rămân neclasificate din cauza lipsei de date sau a caracteristicilor neobișnuite raportate de martori.