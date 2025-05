Pentru a servi drept Air Force One, avionul oferit lui Trump de Qatar necesită escortă militară și îmbunătățiri

Avionul Boeing 747 oferit de Qatar președintelui Donald Trump de Qatar, destinat să servească drept sediu mobil temporar al Casei Albe, necesită escorte cu avioane de luptă și ar putea fi limitat la zboruri pe teritoriul Statelor Unite, în lipsa unor îmbunătățiri de securitate semnificative și costisitoare, au declarat experții americani în aviație, scrie Reuters.

Air Force One nu zboară în mod obișnuit cu escorte de avioane de luptă, însă noua aeronavă ar putea avea nevoie de astfel de escorte pentru a se proteja împotriva amenințărilor cu rachete. Adaptarea avionului de lux oferit de familia regală din Qatar implică îmbunătățiri majore ale securității, modernizări pentru prevenirea interceptărilor și dotarea cu sisteme capabile să respingă rachetele în zbor. Costurile acestor lucrări nu sunt cunoscute, însă ar putea fi considerabile, având în vedere că actualul proiect al Boeing pentru construirea a două noi aeronave Air Force One depășește 5 miliarde de dolari.

„Air Force One este proiectat să reziste inclusiv într-un război nuclear, nu este ceva ce poți adăuga ulterior”

Echipa care se ocupă de siguranța președintelui american are dubii că o combinație de escorte militare și modernizări rapide ar fi suficientă pentru a-i oferi lui Trump protecția necesară: „Nu cred că acest lucru este posibil,” a declarat Mark Cancian, consilier senior în cadrul Departamentului de Apărare și Securitate al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, referindu-se la termenul scurt pentru modificările majore. El a menționat că „Air Force One este proiectat să reziste în toate tipurile de medii, inclusiv într-un război nuclear”, explicând că abilitatea avionului de a tolera impulsul electromagnetic generat de o explozie nucleară este integrată în circuitele și sistemele avionului de la bază: „Nu este ceva ce poți adăuga ulterior.”

În calitate de comandant-șef, Trump ar putea renunța la orice cerințe legate de dotările avionului. „Dacă îl vrea și spune că acceptă orice risc asociat cu faptul că nu are toate dotările pe care le are adevăratul Air Force One, poate face asta”, a precizat un fost oficial al Forțelor Aeriene ale SUA.

Pentru siguranța sa, lui Donald Trump i-ar putea fi interzise zborurile în afara SUA cu acest avion

Escorta militară este necesară deoarece avionul qatarez „nu ar avea sistemele de război electronic, sistemele de avertizare la rachete și orice altceva ce ține de capacitatea de supraviețuire a Air Force One”, a explicat Richard Aboulafia, director general al AeroDynamic Advisory, firmă de consultanță în domeniul aviației și industriei aerospațiale. Aboulafia a avertizat că lui Donald Trump i-ar putea fi interzise călătoriile internaționale cu avionul primit din Quatar deoarece „nu i se poate garanta securitatea în spațiul aerian internațional sau în aeroporturi”.

Trump a respins criticile privind acceptarea avionului vechi de 13 ani, evaluat la 400 de milioane de dolari și a calificat un eventual refuz al ofertei Quatar-ului ca fiind „prostesc”. El a numit decizia de acceptare a avionului drept una practică, exprimându-și dezamăgirea față de întârzierea livrării celor două noi avioane Air Force One, al căror contract îl renegociase cu Boeing în primul său mandat.