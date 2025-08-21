Prima pagină » Sport » Tenismenul australian Nick Kyrgios anunță că nu va participa la US Open

Nick Kyrgios nu va participa la US Open 2025 din cauza unei accidentări, după ce s-a retras și din proba de dublu mixt alături de Naomi Osaka.
Petre Apostol
21 aug. 2025, 18:38, Sport

Tenismanul australian Nick Kyrgios a anunțat joi că nu va participa la US Open 2025, cu doar câteva ore înainte de tragerea la sorți a tabloului principal.

Kyrgios, înscris în competiție prin clasamentul protejat și pregătit pentru revenirea sa la ultimul Mare Șlem al sezonului, se confruntă în continuare cu o accidentare, informează L’Équipe.

De la începutul lunii martie, australianul a disputat un singur meci, în proba de dublu alături de Gaël Monfils, la ATP 250 Washington. În ultimele trei sezoane, finalistul de la Wimbledon 2022 a jucat doar șase meciuri, câștigând unul singur.

Anterior, Kyrgios se retrăsese și din turneul de dublu mixt, unde urma să joace alături de Naomi Osaka, iar acum forfait-ul său oficializează absența așteptată, dar regretată de fani.