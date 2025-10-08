Conor McGregor a fost suspendat 18 luni pentru mai multe teste antidoping ratate

Suspendarea sa este retroactivă până la 20 septembrie 2024 și se va încheia pe 20 martie 2026, cu puțin mai mult de trei luni înainte de gala UFC de la Casa Albă, pe care președintele Donald Trump a anunțat că va avea loc de ziua sa, pe 14 iunie, potrivit ESPN.

McGregor a făcut o campanie intensă pentru a fi inclus în gala, care ar fi prima sa luptă în aproape cinci ani.

„McGregor a ratat trei încercări de prelevare de probe biologice într-o perioadă de 12 luni în 2024, ceea ce constituie o încălcare a programului antidoping al UFC”, se arată într-un comunicat de presă al CSAD. „Sportivii UFC sunt obligați să furnizeze în permanență informații exacte privind locul în care se află, astfel încât să poată fi contactați și să se supună prelevării de probe biologice fără avertisment prealabil. Testele ratate de McGregor au avut loc pe 13 iunie, 19 septembrie și 20 septembrie 2024”.

McGregor a cooperat pe deplin cu ancheta CSAD, și-a asumat responsabilitatea și a furnizat informații detaliate pe care CSAD le-a considerat relevante pentru testele ratate.

„Luând în considerare cooperarea și circumstanțele lui McGregor, CSAD a redus cu șase luni sancțiunea standard de 24 de luni pentru trei absențe nejustificate”, conform comunicatului.

Fostul campion se află în prezent în grupul de testare antidoping al UFC, cu patru probe trimise în 2025.