Peste 100.000 de oameni în stradă la Roma. La Milano, protestul a degenerat în violențe

Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă în mai multe orașe din Italia, cerând salarii și pensii mai mari și măsuri împotriva scumpirilor.

🚨 Milano, tensione alla manifestazione ‘Italia in piazza’: in via Broletto lanciati sassi, bombe carta e fuochi d’artificio contro la polizia. Danneggiate pensiline ATM e vetrate di palazzi storici. Segnalate cariche della polizia. Video di „scrivografare” e Milano InMovimento. https://t.co/Kiv7PCmgFO — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) October 17, 2026

La Milano, peste 5.000 de manifestanți au participat la un marș care s-a transformat în confruntări cu poliția, după ce au fost aruncate pietre spre forțele de ordine. Mai multe stații de autobuz și vitrine au fost avariate, iar unele persoane au fost rănite și mai mulți tineri au fost reținuți.

La Roma, organizatorii manifestației „Insieme sulla Via Maestra” au anunțat 100.000 de participanți. Oamenii au cerut salarii mai mari, reducerea taxelor pentru angajați și pensionari, investiții în sănătate și educație și măsuri pentru accesul la locuințe.

Liderul sindicatului CGIL, Maurizio Landini, a anunțat o grevă generală pentru 20 noiembrie.

Detalii despre proteste, revendicările sindicatelor și reacțiile liderilor politici, pe Mediafax Italia.