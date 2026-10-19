Peste 200 de italieni, reținuți în cea de-a doua zi de proteste la Milano. Premierul țării organizează o ședință de securitate

Tinerii și poliția s-au ciocnit duminică, pentru a doua zi consecutivă, la Milano, unde agresori îmbrăcați în mare parte în negru au aruncat cu sticle, au jefuit magazine și au distrus bunuri în zona pieței centrale din fața catedralei Duomo. În urma incidentelor, peste 200 de cetățeni au fost reținuți, potrivit Euronews.

Protestele față de creșterea costului vieții au început, sâmbătă, la Milano, însă acesta au degenerat, devenind violente. Ciocniri au avut loc și în orașe din nordul Italiei, precum Bologna și Torino.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că a fost martor la „vitrine sparte, magazine jefuite și cetățeni speriați”. „Ceea ce s-a întâmplat aici este ceea ce vedem în multe orașe din întreaga lume. Sunt foarte îngrijorat, deoarece este un fenomen nou, care își are originea într-un context internațional și, prin urmare, se autoalimentează”, a declarat el pentru Ansa. Prim-ministrul Giorgia Meloni a convocat, luni, o ședință privind securitatea pentru a aborda violențele, care au semănat cu unele scene de haos și jafuri din Paris. Sâmbătă, Meloni i-a numit pe vandali „delincvenți care profită de demonstrații pentru a răspândi haosul, a-i ataca pe cei care asigură securitatea și a ține întregi orașe ostatice”. „A manifesta este un drept. A distruge orașele noastre nu este”, a scris ea pe X.

Ce se întâmplă în Paris?

Manifestațiile violente din Paris au izbucnit pe fondul nemulțumirilor față de creșterea costului vieții, scumpirea combustibililor și degradarea serviciilor publice. Protestele au pornit în septembrie din rândul elevilor, care au reclamat lipsa profesorilor, condițiile precare din școli și insuficiența resurselor pentru educație. Ulterior, mișcarea s-a extins și a atras sindicate, studenți și alte categorii sociale nemulțumite de inegalități și de politicile guvernului.

Deși numeroase manifestații au fost pașnice, la Paris și în alte orașe au avut loc confruntări între protestatari și poliție, incendieri, acte de vandalism și jafuri în magazine. Autoritățile franceze au atribuit violențele unor grupări radicale de extremă stângă și unor persoane implicate în jafuri, în timp ce o parte dintre manifestanți au criticat intervențiile poliției.

În weekend, violențele s-au intensificat, iar președintele Emmanuel Macron a făcut apel la calm și a separat revendicările legitime ale protestatarilor pașnici de acțiunile celor care au provocat distrugeri.