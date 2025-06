Peste 700 de persoane evacuate din cauza erupției vulcanului Fuego din Guatemala

Peste 700 de persoane au fost evacuate preventiv în Guatemala, după ce vulcanul Fuego a emis vineri coloane de cenușă la kilometri înălțime, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters.

Vulcanul, situat la aproximativ 18 kilometri de orașul Antigua Guatemala, a început să manifeste o intensă activitate vulcanică, inclusiv formarea unui flux de lavă în apropierea craterului, potrivit agenției seismologice INSIVUMEH.

Unele coloane de cenușă au atins altitudini de aproximativ 5 kilometri, iar autoritățile au emis avertismente privind creșterea activității vulcanice în ultimele zile.

„Am evacuat peste 700 de persoane care au petrecut noaptea în adăposturi. Evacuarea a fost realizată ca măsură de precauție”, a declarat vineri agenția pentru gestionarea dezastrelor CONRED.

Hundreds flee as Guatemala’s #Fuego volcano erupts, spewing ash thousands of meters into the sky#Guatemala #CentralAmerica #Volcano #Eruption #Erupsi #Seismic #Viral pic.twitter.com/cCJiN5q1Qv

— Earth42morrow (@Earth42morrow) June 6, 2025