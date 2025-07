Guatemala: Cel puțin două persoane au murit și s-au înregistrat pagube însemnate în urma unei serii de cutremure

O serie de cutremure puternice care au zguduit Guatemala marți au făcut cel puțin două victime și au provocat pagube materiale, a declarat un oficial al protecției civile din țara din America Centrală, potrivit Le Figaro.

„Din păcate, au fost confirmate pierderi umane” după o alunecare de teren care a îngropat un vehicul aflat pe un drum, a transmis oficialul.

Mt Fuego earthquakes

A Strong Preliminary Magnitude 4.8 earthquake recently struck Guatemala near the Fuego Volcano

The footage shows very violent shaking at Mt Fuego, which is one of the most active volcanoes in central America.#Volcano #Fuego #Guatemala pic.twitter.com/Ja5HtyB9g5

