Justiție după șapte ani: Șase condamnați pentru moartea a 41 de fete în incendiul din adăpostul groazei din Guatemala

Conform The Guardian, un tribunal din Guatemala a condamnat marţi şase persoane pentru rolul lor în tragedia din 8 martie 2017, când 41 de fete şi adolescente au murit într-un incendiu la adăpostul Virgin de la Asunción, aflat lângă capitală.

Printre cei găsiţi vinovaţi se numără doi foşti ofiţeri de poliţie şi patru foşti oficiali din sistemul de protecţie a copilului, acuzaţi de omor, rele tratamente aplicate minorilor, abuz de autoritate şi încălcarea atribuţiilor de serviciu.

Judecătoarea Ingrid Cifuentes a dispus şi deschiderea unei anchete împotriva fostului preşedinte Jimmy Morales, suspectat că ar fi ordonat desfăşurarea poliţiei în centrul unde erau ţinuţi minori care nu comiseseră infracţiuni.

Fostul secretar pentru asistenţă socială Carlos Rodas a primit 25 de ani de închisoare, iar fosta poliţistă Lucinda Marroquín, care deţinea cheia încăperii unde fetele au fost încuiate şi nu a deschis uşa când a izbucnit incendiul, a fost condamnată la 13 ani.

Potrivit anchetei, în momentul izbucnirii flăcărilor, Marroquín vorbea la telefon şi ar fi răspuns cu indiferenţă şi limbaj vulgar când i s-a atras atenţia asupra pericolului.

Incendiul a pornit după ce fetele, închise într-o sală fără acces la baie, au protestat ore întregi cerând să fie eliberate.

Una dintre ele a aprins o saltea, sperând că poliţia va deschide uşa. Martorii spun că, deşi strigătele de ajutor au început imediat, forţele de ordine au aşteptat nouă minute înainte de a interveni.