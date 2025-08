Lanț de cutremure în regiunea Kurile- Kamceatka. Cum arată zonele afectate de cutremurul uriaș din iulie

Șirul de cutremure a afectat zona pe parcursul weekendului. Zeci de seisme au fost înregistrate sâmbătă, duminică, dar și luni dimineața. Este vorba despre cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 4,7 și 6,2.

Acestea sunt considerate replici ale cutremurului cu magnitudinea de 8,8 produs pe 30 iulie în Peninsula Kamceatka, în estul îndepărtat al Rusiei. Seismul care a provocat valuri tsunami în mai multe părți din Pacific a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ. Magnitudinea de 8,8 îl plasează în clasamentul primelor șase cele mai puternice seisme înregistrate vreodată pe planetă.

Seismul a fost la același nivel cu cutremure istorice precum cel din Esmeraldas, Ecuador, din 1906, și cel din Biobío, Chile, din 2010. De asemenea, a fost cel mai puternic cutremur de la cataclismul Tohoku din Japonia din 2011, care a lovit coasta japoneză cu o magnitudine de 9,1, provocând un tsunami devastator și un accident nuclear la Fukushima.

Kamchatka was rocked by the most powerful earthquake in over 70 years — and the destruction speaks for itself. Crumbled walls, damaged buildings, and shaken communities are the aftermath of a seismic force rarely seen in modern times.

Source: AP News pic.twitter.com/WW57EElBws

— The US Armenians (@TheUSArmenians) July 31, 2025