Explozia uriașă a vulcanului Etna a pus turiștii pe fugă

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au arătat oameni fugind să-și salveze viața pe versantul celui mai mare și mai activ vulcan din Europa, în timp ce o coloană densă de fum se intensifica deasupra lor.

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia a declarat într-un comunicat că vulcanul a înregistrat explozii stromboliene puternice – un tip de erupție – „cu intensitate crescândă”.

„În ultimele ore, în zona Piano Vetore s-a semnalat căderea unei cantități mici de cenușă fină”, se arată în comunicat. Ulterior, institutul a anunțat că erupția s-a încheiat.

Potrivit site-ului Volcanic Discovery, înainte de erupție au avut loc tremurături vulcanice, care au început în jurul orei 22:00, ora locală, și au atins apogeul puțin înainte de ora 01:00.

