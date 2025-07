Turiști evacuați în zorii zilei, în Islanda, din cauza erupției unui vulcan

O erupție vulcanică în sud-vestul Islandei a forțat din nou evacuarea turiștilor de la centrul balnear geotermal Blue Lagoon, cunoscut la nivel internațional, a relatat postul național de televiziune RUV, citat de AP.

Erupția a început în jurul orei 4 dimineața, pe peninsula Reykjanes, la sud-vest de capitala Reykjavik, potrivit unor surse locale citate de Associated Press.

🌋 BREAKING: A volcano has erupted in southwest #Iceland, marking the latest in a string of eruptions on the Reykjanes Peninsula since 2021.

These fissure eruptions send lava through cracks in the earth, not central craters. pic.twitter.com/8a4diWi8Ok

— Nitish Verma ( Journalist) (@NitishVema10) July 16, 2025