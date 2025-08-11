Piața cipurilor de memorie pentru AI va exploda până în 2030

Unul dintre liderii mondiali în producția de cipuri de memorie, compania sud-coreeană SK Hynix, anticipează că piața HBM (High Bandwidth Memory) destinată inteligenței artificiale va crește cu aproximativ 30% anual până în 2030, ajungând la zeci de miliarde de dolari. Previziunile sunt susținute de investițiile uriașe în AI ale unor companii precum Amazon, Microsoft și Google, potrivit Reuters.

„Cererea de AI din partea utilizatorului final este, în mare parte, foarte fermă și puternică”, a precizat luni Choi Joon-yong, șeful departamentului de planificare a afacerilor HBM la SK Hynix.

HBM, memorie rapidă pentru era AI

HBM este un tip de memorie DRAM lansat în 2013, în care cipurile sunt stivuite vertical pentru a economisi spațiu și a reduce consumul de energie, facilitând procesarea volumelor mari de date necesare aplicațiilor AI complexe. SK Hynix, principalul furnizor de HBM pentru Nvidia, consideră că personalizarea produselor va deveni o tendință tot mai importantă, ceea ce va consolida loialitatea clienților.

Chiar dacă rivali precum Samsung și Micron concurează pe același segment, SK Hynix este încrezător în avantajul său competitiv: „Suntem încrezători că putem furniza produsul competitiv potrivit pentru clienți”.

Acțiunile SK Hynix au urcat cu peste 50%

Eventualele tarife de 100% anunțate de președintele SUA, Donald Trump, nu ar afecta SK Hynix sau Samsung, datorită investițiilor lor în fabrici și centre de cercetare din America. În 2024, exporturile de cipuri ale Coreei de Sud către SUA au fost de 10,7 miliarde de dolari, iar segmentul HBM a înregistrat o creștere spectaculoasă.

Acțiunile SK Hynix au crescut cu 52,4% de la începutul anului, mult mai rapid decât media pieței, semn al încrederii investitorilor în viitorul acestei tehnologii.