Samsung anunță un parteneriat cu Nvidia pentru o „megafabrică AI” privind producția de cipuri

Noile GPU-uri vor fi integrate într-o „megafabrică AI”, menită să accelereze automatizarea și simulările în procesul de fabricație, potrivit unui comunicat oficial al Samsung. Compania nu a oferit detalii despre data construcției fabricii.

Colaborarea marchează un nou parteneriat important pentru Nvidia (care a ajuns, în urmă cu o zi, prima companie din lume cu o cotație la bursă de 5 trilioane de dolari), ale cărei cipuri rămân esențiale pentru dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale avansate.

Potrivit comunicatului, Samsung va folosi, de asemenea, software-ul de simulare Omniverse al Nvidia și va adapta platforma sa de litografie pentru producția de cipuri astfel încât să obțină performanțe de 20 de ori mai mari.

În plus, Samsung va colabora cu Nvidia pentru a ajusta memoria supercomputerelor HBM de generația a patra folosită în cipurile AI, producând atât componente pentru propriile dispozitive mobile, cât și pentru parteneriatul cu Nvidia.