Nvidia anticipează o cerere solidă pentru noile cipuri Blackwell

Vorbind la un eveniment organizat de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Huang a subliniat că Nvidia nu produce doar GPU-uri (unități de procesare grafică), ci și CPU-uri (unități centrale de procesare), rețelistică și switch-uri, toate integrate în ecosistemul tehnologic al seriei Blackwell.

Huang a reiterat vineri că nu există planuri privind vânzarea cipurilor Blackwell către China, după ce administrația Trump a interzis exportul acestora, motivând că ar putea sprijini armata chineză și sectorul AI al țării.

Industria globală a semiconductorilor trece printr-un ciclu de creștere determinat de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Gigantul sud-coreean SK Hynix a anunțat că a epuizat deja întreaga producție de cipuri pentru anul viitor și va majora investițiile, iar Samsung a confirmat că discută pentru furnizare de cipuri HBM4 către Nvidia.