Platforma Kick asigură autoritățile franceze de cooperarea sa în cazul decesului unui streamer

„Suntem pe deplin angajați să cooperăm cu autoritățile în cadrul oricărei anchete în curs”, a declarat Kick într-un comunicat. Streamerul a murit în timpul unei transmisiuni în direct de douăsprezece zile pe platformă.

Acesta este un semnal pozitiv pentru autorități, după ce lipsa unui reprezentant legal al platformei pe teritoriul european și comunicarea confuză i-au pătat semnificativ imaginea. Ministerul Afacerilor Digitale a subliniat în mod special o moderare slabă, bazată pe o echipă de doar 75 de moderatori.

„În prezent, analizăm această chestiune, în special în parteneriat cu consilierii noștri juridici”, se arată în comunicat.

Raphael Graven, în vârstă de 46 de ani, cunoscut sub pseudonimul Jean Pormanove, a murit în timpul unei transmisiuni pe 18 august, după mai mult de 12 zile de transmisiuni în direct, timp în care el și un alt bărbat au fost agresați și umiliți de două persoane.

Marți, ministrul francez pentru afaceri digitale, Clara Chappaz, și-a anunțat intenția de a da în judecată platforma Kick pentru „lipsă de respect”. Procurorii francezi încearcă să stabilească dacă Kick a difuzat „în mod conștient videoclipuri cu atacuri deliberate la adresa integrității personale”.