Poliţistul din Atlanta care l-a împuşcat pe Rayshard Brooks a fost pus sub acuzare/ Ofiţerul poate fi condamnat la închisoare pe viaţă dacă este găsit vinovat

Brooks, în vârstă de 27 de ani, „nu a prezentat o ameninţare” şi nu a arătat niciun comportament agresiv faţă de cei doi ofiţeri albi implicaţi în confruntarea de vinerea trecută, a declarat Paul Howard, procurorul districtului Fulton.

Garrett Rolfe, ofiţerul care l-a împuşcat pe Brooks a fost demis a doua zi după ce videoclipul a dezvăluit conduita sa în incident. El a fost pus sub 11 capete de acuzare, inclusiv omor, asalt cu o armă mortală şi încălcarea jurământului său de serviciu, a spus Howard.

Rolfe sub acuzaţiile acutale poate fi condamnat la închisoare pe viaţă sau chiar la pedeapsa cu moartea dacă este găsit vinovat, a adăugat Howard.

Familia Brooks a salutat acuzaţiile.

