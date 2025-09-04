Poluarea aerului poate cauza forme agresive ale Demenței

Potrivit unui studiu citat de The Guardian, expunerea la particule în suspensie poate cauza ca proteinele din creier să se dezvolte incorect, formând aglomerări specifice demenței cu corpuri Lewy, a doua formă cea mai comună a demenței, după boala Alzheimer.

Descoperirea are implicații profunde în prevenția bolii neurodegenerative, care afectează milioane de oameni în lume, în timp ce oamenii de știință îndeamnă la concentrarea eforturilor pentru a îmbunătăți calitatea aerului, prin reducerea emisiilor cauzate de fabricile industriale, emisiile de noxe ale mașinilor, dar și îmbunătățirea gestionării incendiilor forestiere și reducerea arderii lemnului în locuințe.

„Spre deosebire de vârstă sau genetică, acesta este un aspect pe care îl putem schimba. Cea mai directă implicație este că politicile privind aerul curat sunt politici privind sănătatea creierului”, a precizat dr. Xiaobo Mao, neurolog la Universitatea Johns Hopkins din SUA și cercetător principal al studiului.

Cercetătorii au analizat dosarele medicale ale 56,5 milioane de pacienți din SUA, care au fost internați pentru prima dată între 2000 și 2014 cu boli neurodegenerative asociate corpilor Lewy.

Oamenii de știință au estimat, folosindu-se de codurile poștale ale pacienților, că aceștia au fost expuși pe termen lung la poluarea cu PM 2,5 – particule din aer cu dimensiuni mai mici de 2,5 milimetri. Acestea pot ajunge adânc în plămâni prin inhalare, intrând în sânge și răspândindu-se în creier, dar și alte organe.

Savanții au descoperit că expunerea pe termen lung la acest timp de particule crește riscul de demență cu corpuri Lewy, dar are un impact mai mic asupra ratei unei alte boli neurodegenerative a creierului care nu este cauzată de proteine toxice.