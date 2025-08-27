Cum se realizează monitorizarea calității aerului după incendiul de la Dragonul Roșu? Cele mai afectate cartiere

„Ca urmare a incendiului izbucnit în seara zilei de 26 august 2025 în incinta complexului „Dragonul Roșu” – Dobroești (Ilfov), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin instituțiile subordonate – Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate – ANMAP, Administratia Nationala de Meteorologie RA, Garda Naţională de Mediu – monitorizează în timp real impactul asupra calității aerului din București și localitățile limitrofe”, a anunțat ministrul miercuri după-amiază pe pagina de Facebook.

Potrivit ministrului, monitorizarea se realiează cu trei autolaboratoare mobile ale ANMAP, care verifică principalii indicatori de poluare: particule în suspensie (PM10 și PM2.5), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat și amoniac.

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu (DJM) București a fost instalat miercuri dimineață, în zona Fizicienilor – Vitan-Bârzești, autolaboratorul DJM Prahova este amplasat în comuna Tunari, iar autolaboratorul DJM Giurgiu este amplasat în zona CET Progresul, potrivit anunțului dat de ministru.

Cele mai poluate zone

În zonele estice și dus-estice ale Bucureștiului au fost înregistrate creșteri ale concentrațiilor de particule în suspensie (PM10), care sunt aerosoli care pot apărea în urma incendiilor, prafului de pe șantiere ori gropile de gunoi. Ele sunt particule de mici dimensiuni care se răspândesc în aer și, de regulă, sunt spălate de prima ploaie.

Valorile au ajuns temporar la 200 µg/m³ în jurul orei 6:00 dimineața, în condiții de calm atmosferic, a precizat ministrul.

Diana Buzoianu a mai precizat că aceste concentrații sunt în scădere, dar se mențin ridicate în cartierele Berceni, Titan și Mihai Bravu – Pod Văcărești.

Oficiala a mai anunțat că Ministerul rămâne în contact cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și cu toate autoritățile de intervenție. „Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul stațiilor fixe și al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populația să fie informată corect și în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătății oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfășura un control pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale”, a precizat Diana Buzoianu.

Recomandări pentru populația din vecinătate

Cetățenilor care locuiesc în vecinătatea complexului li se recomandă să evite deplasările în aer liber acolo unde mirosul este puternic și fumul este încă vizibil.

Să țină ferestrele locuințelor închise, în special în intervalele cu concentrații ridicate. Persoanele cu afecțiuni respiratorii, dar și copiii sau vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauți, după cum se arată în anunțul dat de ministru.