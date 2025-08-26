Incendiu puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu, în București / O parte din structura clădirii, prăbușită / Mesaj RO-Alert, emis

UPDATE 22:33 Mesaj Ro-Alert din cauza incendiului de la Dragonul Roșu

Autoritățile au emis, marți seara, un mesaj Ro-Alert din cauza incendiului de la Complexul Comercial Dragonul Roșu.

„Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit, zona Dobroești. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, este mesajul Ro-Alert.

Potrivit pompierilor, nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influența vântului.

UPDATE 22:13

Potrivit pompierilor, incendiul se manifestă pe aproximativ 2000 mp, hala de depozitare pe structură metalică, parțial prăbușită.

Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona de manifestare.

UPDATE 21:52 Dragonul Roșu arde generalizat: O parte din structura clădirii s-a prăbușit

Complexul comercial Dragonul Roșu arde generalizat, informează pompierii, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial.

Aproximativ 20 de comercianți care au spații în Dragonul Roșu au vrut să intre în zona din apropierea incendiului, pentru a salva o parte din marfă.

Polițiștii și pompierii le-au interzis să se apropie de complexul comercial. Nemulțumiți, comercianții au intrat în conflict cu forțele de ordine.

UPDATE 21:30

La ora transmiterii știrii se acționează pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor la care este pericol de extindere.

Nu sunt victime.

Prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, va merge la locul incendiului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suparafață de aproximativ 2.000 mp.

Potrivit ISU, există risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și două ambulanțe SMURD.