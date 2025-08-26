Prima pagină » Social » Dragonul Roșu arde generalizat: O parte din structura clădirii s-a prăbușit

Complexul comercial Dragonul Roșu arde generalizat, informează pompierii, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial. Disperați, unii comercianți au vrut să intre în zona incendiului pentru a-și salva o parte din marfă.
Incendiu puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu, în București / O parte din structura clădirii, prăbușită / Mesaj RO-Alert, emis
26 aug. 2025

Potrivit ISU București-Ilfov, arderea se manifestă generalizat.

Structura clădirii în care funcționează Dragonul Roșu s-a prăbușit parțial.

Aproximativ 20 de comercianți care au spații în Dragonul Roșu au vrut să intre în zona din apropierea incendiului, pentru a salva o parte din marfă.

Polițiștii și pompierii le-au interzis să se apropie de complexul comercial. Nemulțumiți, comercianții au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București. Sunt degajări mari de fum și există riscul să se propage la alte spații.

Nu sunt victime.