Dragonul Roșu arde generalizat: O parte din structura clădirii s-a prăbușit

Potrivit ISU București-Ilfov, arderea se manifestă generalizat.

Structura clădirii în care funcționează Dragonul Roșu s-a prăbușit parțial.

Aproximativ 20 de comercianți care au spații în Dragonul Roșu au vrut să intre în zona din apropierea incendiului, pentru a salva o parte din marfă.

Polițiștii și pompierii le-au interzis să se apropie de complexul comercial. Nemulțumiți, comercianții au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București. Sunt degajări mari de fum și există riscul să se propage la alte spații.

Nu sunt victime.