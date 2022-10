Popularitatea lui Biden este în scădere, pe fondul deteriorării situaţiei economice

Performanţele preşedintelui Biden, membru al Partidului Democrat, sunt apreciate în octombrie de 40% dintre cetăţenii americani, în scădere de la nivelul de 42%, înregistrat luna trecută, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Gallup, informează publicaţia The Hill.

Popularitatea preşedintelui Biden a fost între 38% şi 44% anul acesta, cel mai scăzut nivel fiind în iulie.

Conform sondajului, 56% dintre cetăţenii americani dezaprobă politicile Administraţiei Biden.

Alegătorii americani continuă să perceapă performanţele preşedintelui Biden mai mult negativ decât favorabil, ceea ce ar putea afecta şi şansele Partidului Democrat de a menţine controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului după scrutinul parlamentar parţial din noiembrie, notează Institutul Gallup.

Partidul Republican are un avans de 4% în raport cu Partidul Democrat, al preşedintelui Joseph Biden, în preferinţele electorale înaintea scrutinului parlamentar, în contextul deteriorării situaţiei economice. Un sondaj efectuat săptămâna trecută de Colegiul Siena şi de cotidianul The New York Times arăta că 49% dintre alegători preferă să voteze cu politicieni republicani, în timp ce Partidul Democrat are o cotă electorală de 45%. În septembrie, diferenţa în preferinţele electorale era de doar 1% în favoarea Partidului Republican.