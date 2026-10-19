Populația din Beijing va ajunge la un nivel de „super-îmbătrânire” până în 2035

Decidenții politici chinezi au au făcut din planificarea demografică o componentă cheie a strategiei economice a țării, iar anul acesta guvernul se confruntă cu un cost potențial total de aproximativ 180 de miliarde de yuani, adică aproximativ 23,95 miliarde de euro, pentru a stimula natalitatea, potrivit estimărilor Reuters.

Potrivit Beijing Daily, unul din trei locuitori ai capitalei chineze va avea vârsta de 60 de ani sau mai mult până în 2035.

Peste 5,29 milioane de persoane de peste 60 de ani

La sfârșitul anului trecut, Beijingul avea 5,29 milioane de rezidenți permanenți cu vârsta de 60 de ani sau mai mult, reprezentând aproape un sfert din populația sa.

Administrația orașului intensifică sprijinul acordat rezidenților în vârstă, inclusiv prin majorarea pensiei de bază, a adăugat raportul.

Populația Chinei este în scădere din 2022 și îmbătrânește rapid, complicând planurile guvernului de a stimula consumul intern și de a ține sub control datoria, în condițiile în care sute de milioane de oameni urmează să părăsească piața muncii într-un moment în care bugetele destinate pensiilor sunt deja la limită.

Demografii și economiștii susțin că numărul mai mic de copii din prezent ar putea însemna un număr mai mic de gospodării și o creștere mai lentă a consumului pe termen lung.

Încercări de a controla natalitatea

Timp de peste 30 de ani, în China a funcționat „politica unui singur copil”, o măsură luată de guvernul comunist pentru a ține natalitatea populației sub control.

În cazul în care părinții încălcau această normă, aveau parte de amenzi mari, dar și de sancțiuni, iar uneori mamele erau obligate să facă avorturi forțate.

În unele cazuri, copiii născuți peste limita permisă au fost privați de un număr de identificare (CNP), ceea ce i-a transformat în non-cetățeni, potrivit Associated Press.

Măsura a fost activă din 1980 și până în 2015. Limitele au fost ulterior relaxate, clasându-se la doi copii în fiecare familie.

Ultima măsură luată de guvernul de la Beijing legată de speranța de creștere a natalității în rândul populației este aceea de a impune TVA pe prezervative și pilule contraceptive pentru a le scumpi, în speranța că adulții vor fi încurajați să renunțe la ele și să-și întemeieze familii. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026.