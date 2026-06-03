Portugalia, paralizată de o grevă generală. Trenuri și zboruri anulate, școli închise

Acțiunea de protest a fost organizată de cea mai mare confederație sindicală din țară, CGTP, în semn de opoziție față de reforma legislației muncii pregătită de govern, relatează Reuters. Este a doua grevă generală organizată în Portugalia în ultimele șase luni.

Transportul, printre cele mai afectate sectoare

Compania feroviară de stat CP a suspendat cursele pe distanțe lungi și majoritatea trenurilor regionale. De asemenea, metroul din Lisabona și-a întrerupt activitatea.Traficul aerian a fost afectat la rândul său. Compania aeriană națională TAP a anunțat că va opera doar o parte din zborurile programate. Și alte companii aeriene au raportat reduceri importante ale numărului de curse. Mii de pasageri au fost nevoiți să își modifice planurile de călătorie.

Școli închise și servicii medicale reduse

Greva a avut efecte și asupra sistemului educațional. Numeroase școli au rămas închise din cauza lipsei de personal. În sectorul sanitar, o parte dintre asistente au participat la protest. Mai multe spitale au amânat intervenții chirurgicale și consultații programate. Autoritățile au încercat să asigure funcționarea serviciilor esențiale, însă activitatea a fost redusă în mai multe regiuni ale țării.

Nemulțumiri față de reforma pieței muncii

Sindicatele contestă un proiect de modificare a Codului Muncii care vizează peste 100 de articole. Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru creșterea productivității și stimularea economiei. Discuțiile dintre executiv și organizațiile sindicale s-au încheiat fără un acord.

Liderii sindicali susțin că noile reguli ar reduce protecția angajaților și ar favoriza formele de muncă precare. Potrivit acestora, reforma ar putea facilita concedierile, ar extinde posibilitățile de externalizare a activităților și ar modifica regulile privind programul de lucru. Sindicatele avertizează că anumite măsuri ar putea afecta și dreptul la grevă sau protecția acordată părinților.

Guvernul caută sprijin pentru adoptarea reformei

Executivul de centru-dreapta nu dispune de majoritate parlamentară. Cu toate acestea, proiectul ar putea fi adoptat cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega. Printre modificările analizate se numără simplificarea procedurilor de concediere pentru motive justificate și eliminarea unor restricții privind externalizarea forței de muncă. De asemenea, companiile ar putea evita reintegrarea unor angajați concediați ilegal, în schimbul acordării unor compensații financiare.

Greva de miercuri este a doua acțiune de acest tip organizată într-un interval de șase luni. Precedenta grevă generală a avut loc în decembrie și a fost prima de o asemenea amploare după protestele împotriva măsurilor de austeritate din 2013.

Sindicatele au anunțat că vor continua mobilizarea dacă guvernul nu va renunța la reformele contestate. De cealaltă parte, autoritățile susțin că schimbările sunt necesare pentru adaptarea pieței muncii la noile realități economice și pentru stimularea investițiilor.