Premier al Japoniei ziua, gospodină acasă. Sanae Takaichi spune că machiajul și gătitul îi consumă până la patru ore pe zi

Declarațiile au provocat o dezbatere în societatea japoneză despre presiunile suplimentare cu care se confruntă femeile, relatează The New York Times.

Subiectul a apărut în timpul unei intervenții a premierului în Parlamentul Japoniei, unde Takaichi răspundea întrebărilor parlamentarilor pe teme precum bugetul, Rusia, dezarmarea nucleară și un scandal politic.

Întrebată despre programul său, șefa Guvernului japonez a profitat de ocazie pentru a compara rutina sa zilnică cu cea a foștilor premieri.

„Aș putea petrece trei sau patru ore în plus”

Takaichi a estimat că activitățile legate de aspectul personal și gospodărie îi ocupă cel puțin trei ore zilnic.

„Să găsesc timpul pentru a mă așeza și a mă concentra cu mintea cu adevărat limpede este o provocare”, a declarat premierul în fața parlamentarilor.

Ea a continuat spunând că diferența față de un bărbat aflat în aceeași funcție ar putea fi chiar mai mare.

„Simt că, în comparație cu un prim-ministru bărbat, aș putea petrece trei sau patru ore în plus cu aceste lucruri”, a afirmat Sanae Takaichi.

Declarația are o semnificație aparte în condițiile în care majoritatea covârșitoare a parlamentarilor aflați în sală erau bărbați.

O dezbatere despre standardele impuse femeilor în Japonia

Afirmațiile premierului au provocat reacții în Japonia, unde distribuirea responsabilităților gospodărești între femei și bărbați rămâne un subiect sensibil.

Discuția a vizat și conceptul japonez „midashinami”, care se referă la standardele sociale privind o apariție considerată adecvată și îngrijită în spațiul public și profesional.

În cazul femeilor, aceste așteptări pot include purtarea machiajului, fără ca acesta să fie considerat excesiv, precum și anumite norme vestimentare. Tocmai timpul și efortul suplimentar necesare respectării unor asemenea convenții au devenit unul dintre punctele dezbaterii declanșate de declarațiile premierului.

Susținătorii săi spun că a făcut vizibilă o problemă ignorată

O parte dintre susținătorii lui Sanae Takaichi au apreciat intervenția, considerând că premierul a atras atenția asupra unei realități cu care se confruntă multe femei care încearcă să combine cariera cu responsabilitățile din gospodărie.

Scriitoarea conservatoare Kotoe Hashimoto a intervenit în discuție pe rețeaua X, întrebând retoric dacă criticii se așteaptă ca premierul să se prezinte în Parlament fără machiaj.

Takaichi se află într-o situație fără precedent în politica japoneză: este prima femeie ajunsă în fruntea Guvernului, într-un sistem politic în care funcțiile de conducere au fost ocupate în mod tradițional în proporție covârșitoare de bărbați.