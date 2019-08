Premierul din Hong Kong face apel la dialog pentru rezolvarea crizei: Sper că protestul paşnic a fost începutul reîntoarcerii societăţii la pace

Ea a declarat că speră ca protestul paşnic de duminică să reprezinte începutul unor eforturi de restabilire a calmului. Carrie Lam a mai spus că, în opinia sa, dialogul cu protestatarii va duce la găsirea unei soluţii pentru Hong Kong.

„Sper că acesta (protestul paşnic, n.r.) a fost începutul reîntoarcerii societăţii la pace”, a spus aceasta. „Vom începe imediat să lucrăm la o platformă destinată dialogului. Acest dialog va fi bazat, sper, pe înţelegere şi respect reciproc”, a adăugat Lam.

A reporter tried to get Carrie Lam to answer a 'simple yes or no question' about dropping the hugely controversial Hong Kong extradition bill. This is what she said pic.twitter.com/dJhudMiAYw