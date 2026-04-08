Președinta interimară a Venezuelei va urmări aplicarea legii amnistiei pentru a combate „extremismul” opoziției

Această lege, menită să ducă la eliberarea prizonierilor politici care o solicită în instanță, a fost promulgată pe 19 februarie de președinta intrerimară Rodriguez sub presiunea Statelor Unite, în urma capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către armata americană pe 3 ianuarie, potrivit Le Figaro.

De la promulgarea sa pe 19 februarie, „peste opt mii de persoane au beneficiat” de această amnistie, a declarat ea în timpul unei întâlniri televizate cu reprezentanți politici. „Să nu credeți că nu știm” că „persoanele care au beneficiat și beneficiază de această lege a amnistiei (…) instigă la conflicte. Prin urmare, este important să monitorizăm și noi legea amnistiei”, a declarat Rodríguez de la palatul prezidențial Miraflores din Caracas.

„Nu exclud pe nimeni. Spun pur și simplu că trebuie să asigurăm o urmărire ulterioară, astfel încât această oportunitate pe care o oferim de a vindeca extremismul și radicalismul să le poată vindeca cu adevărat și autentic și, astfel, să garanteze viitorul”, a adăugat ea. Aproximativ 700 de prizonieri politici au fost eliberați, dar între 500 și 700 rămân în spatele gratiilor, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului care denunță aplicarea discreționară a amnistiei de către judecătorii acuzați că servesc guvernul.

Legea își limitează domeniul de aplicare, excluzând în special cazurile de presupuse lovituri de stat și tentative de asasinat denunțate de regim. Au fost excluși oponenți precum activistul Javier Tarazona, una dintre cele mai emblematice figuri printre deținuții politici, și Perkins Rocha, consilier juridic al laureatei Premiului Nobel pentru Pace și oponentă de lungă durată, María Corina Machado.