Președintele unei țări a mutat Crăciunul pe 1 octombrie

Nicolas Maduro a decis să mute din nou Crăciunul la 1 octombrie
„Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro în timpul programului său săptămânal de televiziune, potrivit Le Figaro.
Președintele venezuelean a invocat cultura, bucuria și comerțul pentru a justifica lansarea anticipată a festivităților.
„Vom aplica formula din alți ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii”, a adăugat Maduro.
Mutarea Crăciunui devine o tradiție în Venezuela. Crăciunul a mai fost sărbătorit în octombrie în anii 2019, 2020, 2023 și 2024.