Președintele unei țări a mutat Crăciunul pe 1 octombrie

Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, a decis să mute Crăciunul pe 1 octombrie. Măsura a fost aplicată și în trecut fiind justificată de câștigurile economice. Oponenții lui Maduro îl acuză pe președinte că decizia are un scopul de a camufla criza politică din Venezuela.