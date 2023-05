Prinţul Harry şi Meghan, implicaţi într-o urmărire cu maşina „aproape catastrofală”

Prinţul Harry şi Meghan, urmăriţi de paparazzi, au fost implicaţi într-o urmărire cu maşina „aproape catastrofală”.

Prinţul Harry, soţia sa Meghan şi mama acesteia au fost implicaţi într-o urmărire descrisă de către purtătorul de cuvânt al lui Harry "aproape catastrofală".

Primele informaţii arată că Harry, Meghan şi mama acestuia erau urmăriţi de paparazzi, relatează Sky News.

Incidentul a avut loc după ce Meghan şi Harry au participat marţi la o ceremonie de decernare a unor premii la New York.

"Această urmărire neobosită, care a durat peste două ore, a dus la multiple cvasi-coliziuni în care au fost implicaţi alţi şoferi pe şosea, pietoni şi doi ofiţeri NYPD (Departamentul de Poliţie din New York)", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Incidentul a avut loc după prima lor apariţie publică de la încoronarea regelui. Harry zburase la Londra pentru ceremonia de încoronare, dar a prins un zbor de întoarcere la Los Angeles câteva ore mai târziu, pentru a fi prezent la cea de-a 4-a aniversare a fiului său Archie.

Ducesa de Sussex a primit un premiu "Woman of Vision" în cadrul ceremoniei de la New York, ea încurajând femeile să lupte pentru egalitate. A preluat premiul la gala anuală a Ms Foundation for Women.

"Nu este niciodată prea târziu să începi", a spus ea la evenimentul din New York: "Poţi fi vizionara propriei tale vieţi... Mai sunt încă atât de multe lucruri de făcut".