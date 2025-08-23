Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, spune Zelenski

„În prezent, grupurile de lucru ale Ucrainei, Statelor Unite și partenerilor europeni lucrează la arhitectura acestora (garanțiilor de securitate – n.r.)”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma de socializare X, după o convorbire telefonică cu premierul olandez Dick Schoof, scrie Politico.

„Există acum o șansă reală de a pune capăt acestui război, iar Ucraina este pregătită pentru pași constructivi care pot aduce mai aproape o pace veritabilă”, a adăugat Zelenski.

„Totuși, Rusia nu dă niciun semn că își dorește pacea și continuă să ne bombardeze orașele. Interpretăm toate semnalele venite dinspre Moscova în aceste zile în același fel. Este nevoie de presiune pentru a le schimba poziția, precum și de o întâlnire la cel mai înalt nivel pentru a discuta toate problemele”, a mai spus liderul ucrainean.

Discuțiile privind garanțiile de securitate s-au intensificat după reuniunea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni. Președintele american a anunțat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin.

Moscova rămâne însă reticentă să se angajeze în negocieri de pace. Serghei Lavrov a precizat vineri că Rusia „nu este deloc pregătită” pentru o întâlnire între Putin și Zelenski.

Premierul olandez urma să viziteze Kievul sâmbătă, dar vizita a fost amânată după ce o criză politică legată de sancțiunile împotriva Israelului a zguduit guvernul interimar al țării sale.