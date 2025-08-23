Războiul din Ucraina, ziua 1.277. UE acordă peste 4 miliarde de euro Ucrainei înainte de Ziua Independenței / Estonia își manifestă disponibilitatea de a trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina

UE acordă peste 4 miliarde de euro Ucrainei înainte de Ziua Independenței

Uniunea Europeană a acordat Ucrainei un ajutor financiar de peste 4 miliarde de euro (aproximativ 4,7 miliarde de dolari) înaintea celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței, subliniind sprijinul continuu al blocului pentru Ucraina în contextul invaziei rusești la scară largă.

„În timp ce Ucraina sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este de neclintit”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat de presă oficial publicat pe 21 august.

„Această nouă finanțare subliniază angajamentul nostru nu numai față de redresarea Ucrainei, ci și față de viitorul său ca țară suverană și democratică. Pentru că, atunci când Ucraina este puternică, și Europa este mai puternică.”

Un ucrainean a fost reținut în Italia pentru sabotaj la Nord Stream

Poliția italiană a arestat un cetățean ucrainean în baza unui mandat european de arestare în legătură cu exploziile conductelor Nord Stream din 2022, au anunțat procurorii germani pe 21 august.

Arestarea din timpul nopții l-a vizat pe Serhii K., în vârstă de 49 de ani, pe care anchetatorii germani îl suspectează de coordonarea operațiunii de aruncare în aer a conductelor, potrivit Bloomberg și Euronews.

Suspectul, al cărui nume complet nu a fost furnizat, a fost reținut peste noapte în provincia Rimini din Italia, unde se afla împreună cu familia sa într-o unitate de cazare turistică.

Estonia își manifestă disponibilitatea de a trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina

Estonia este pregătită să se alăture unei operațiuni de menținere a păcii în Ucraina, a declarat premierul estonian Kristen Michal într-o conferință de presă pe 22 august.

Estonia este pregătită să trimită până la o companie de soldați pentru a participa la eforturile de menținere a păcii în Ucraina, a declarat Michal alături de premierul finlandez Petteri Orpo, după o întâlnire între cei doi lideri.