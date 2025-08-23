Oficial NATO, despre desfășurarea trupelor străine în Ucraina: Este prematur să discutăm despre asta

Într-un interviu pentru Corriere della Sera, Cavo Dragone a afirmat că discuțiile privind desfășurarea trupelor străine pe teritoriu ucrainean sunt premature.

Dragone a declarat că o eventuală prezență militară străină în Ucraina „face parte din politica internațională și din discuțiile cu Moscova”, dar în cadrul NATO nu a existat nicio discuție în acest sens.

„Este, cel puțin, prematur. Știm că problema contingentelor a fost ridicată de anumite țări, probabil la nivel bilateral. Dar, repet, este încă în fază incipientă”, a subliniat oficialul NATO.

„Ucrainenii caută dialogul, rușii încearcă să câștige timp”

De asemenea, Cavo Dragone a punctat faptul că există intenții pentru continuarea sprijinului militar pentru Ucraina și speră că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi înăsprite.

„Intenționăm să continuăm ajutorul militar și, de asemenea, să îl sporim. Până acum este clar că ucrainenii caută dialogul, dar rușii sunt reticenți și încearcă să câștige timp. Sper că sancțiunile menite să sporească tensiunea internă împotriva lui Putin vor fi înăsprite. Speranța noastră este să permitem Ucrainei să negocieze dintr-o poziție puternică”, a mai spus oficialul.

Afirmațiile lui Cavo Dragone vin în contextul în care după summitul de la Casa Albă – unde au participat Volodimir Zelenski și alți lideri europeni – au început discuții privind un plan de trimitere a trupelor britanice și franceze în Ucraina în cadrul unui acord de pace.

Pe de altă parte, colonelul Andre Wuestner, șeful Asociației Forțelor Armate Germane, a cerut joi liderilor europeni să nu minimizeze sarcina militară necesară asigurării păcii în Ucraina și a subliniat că aceștia trebuie să înfrunte realitatea în care ar fi nevoie să trimită, pe termen lung, zeci de mii de soldați.