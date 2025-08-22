Un colonel german avertizează: Zeci de mii de soldați europeni sunt necesari pentru a asigura pacea în Ucraina

Liderii europeni ai NATO nu trebuie să fie naivi atunci când discută despre o forță de pace în Ucraina, ci trebuie să înfrunte realitatea în care ar fi nevoie să trimită, pe termen lung, zeci de mii de soldați, a declarat colonelul Andre Wuestner, șeful sindicatului soldaților din Germania, potrivit Reuters.

„Nu va fi suficient să avem o mână de generali și unități militare mai mici care să ocupe un post de comandă în Ucraina. Încă de la început, trebuie să îi fie clar lui Putin – și susținut de forțele internaționale – că suntem absolut serioși în ceea ce privește garanțiile de securitate (…) Serioși în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, serioși în ceea ce privește asigurarea unui armistițiu și serioși în ceea ce privește răspunsul nostru în cazul în care Putin ar încerca un alt atac asupra Ucrainei.”, a spus el, potrivit sursei citate.

El a estimat că fiecare dintre marile țări din coaliția celor dispuși, precum Marea Britanie, Franța și Germania, ar trebui să trimită cel puțin 10.000 de soldați în Ucraina pe termen lung pentru a asigura menținerea păcii.

„Europenii rămân pitici militari și deja se luptă să îndeplinească noile angajamente NATO pe care le-au asumat la ultimul summit. Europa este încă departe de a se putea apăra independent”, a mai subliniat Andre Wuestner.

Informația vine în contextul în care președintele american Donald Trump încearcă să medieze pacea între Moscova și Kiev, însă a exclus trimiterea de trupe americane pe teritoriu ucrainean și a sugerat, de mai multe ori, că Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura pacea în Ucraina.