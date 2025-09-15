Prințul Harry: „Spare” nu este despre răzbunare, conștiința mea este curată

Prințul Harry a declarat că nu regretă publicarea memoriilor sale și că scopul cărții „Spare” a fost „responsabilitatea, nu răzbunarea”.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian, Harry a spus: „Nu cred că mi-am spălat rufele în public. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis cât am putut de bine. Conștiința mea este curată.”

Declarațiile au venit la câteva zile după ce Harry a avut o întâlnire privată, la ceai, cu Regele Charles al III-lea, prima lor discuție față în față după 19 luni.

El a lăsat să se înțeleagă că vrea să-și vadă mai des tatăl, diagnosticat cu cancer în 2024, spunând că „în următorul an, atenția trebuie să fie pe tata”.

Harry a subliniat că memoriile sale sunt „o serie de corecții la povești deja existente” despre familia regală și a insistat că „nu poate exista reconciliere fără adevăr”.

Relația sa cu familia regală a devenit tensionată după ce, în 2020, el și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la rolurile oficiale și s-au mutat în California.

Ducele de Sussex a mai spus că vizita în Marea Britanie din această săptămână îl apropie de ideea de a petrece mai mult timp acolo și, eventual, de a-și aduce copiii, în ciuda disputelor legate de securitatea sa.

Relația cu fratele său, Prințul William, pare însă neschimbată, cei doi neîntâlnindu-se din februarie 2024.