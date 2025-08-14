Priscilla Presley, prinsă într-un nou scandal. Acuzaţii de înşelăciune privind drepturile asupra numelui şi imaginii

Brigitte Kruse şi Kevin Fialko au intentat procesul la Curtea Superioară din Los Angeles. Printre multe alte acuzaţii, aceştia spun că Presley i-a folosit pentru a-şi exploata financiar numele, imaginea şi asemănarea, ascunzând faptul că vânduse aceste drepturi cu zeci de ani în urmă.

Procesul vine la puţin peste un an după ce Presley, fosta soţie a lui Elvis Presley în vârstă de 80 de ani , i-a dat în judecată pe Kruse şi Fialko, susţinând că aceştia au fost implicaţi în abuzuri asupra persoanelor în vârstă într-o „schemă meticulos planificată şi abominabilă” pentru a „profita de o femeie mai în vârstă câştigându-i încrederea, izolând-o de cei mai importanţi oameni din viaţa ei şi păcălind-o să creadă că vor avea grijă de ea (personal şi financiar), în timp ce scopul lor real era să o golească de fiecare bănuţ pe care îl avea”.

Kruse este un cunoscut licitator, iar Fialko un antreprenor de succes, ambii comercializând suveniruri cu Elvis Presley. Cei doi au dat-o în judecată anterior pe Priscilla Presley în Florida. Ei spun că ea i-a abordat în 2021, căutând ajutor care să o salveze de la ruina financiară, lucru pentru care au lucrat mii de ore.

„Kruse şi Fialko au folosit proprietatea intelectuală, know-how-ul şi marketingul creativ pentru a consolida brandul Priscilla”, se arată în proces şi au format mai multe companii pentru a-i exploata numele, imaginea şi asemănarea. Dar ei spun că, în timp ce se întâmpla acest lucru, Presley le-a ascuns că vânduse drepturile de a-şi licenţia numele ca parte a unui acord de 6,5 milioane de dolari cu Elvis Presley Enterprises în 2005.

Procesul arată că, atunci când a fost confruntată cu privire la acordul anterior, Presley a negat în repetate rânduri că l-a încheiat şi, ulterior, a spus că a uitat de el când a fost confruntată cu dovezi ale acestuia.

Priscilla şi Elvis Presley au fost căsătoriţi între 1967 şi 1973, divorţând cu patru ani înainte de moartea legendei rock ‘n’ roll.

Priscilla a devenit o figură publică importantă când era adolescentă datorită relaţiei sale cu unul dintre cei mai faimoşi bărbaţi din lume. Nu a dispărut niciodată din atenţia publicului, dar şi-a recăpătat o importanţă deosebită în ultimii ani prin filmul „Elvis” din 2022 al lui Baz Luhrmann şi prin filmul „Priscilla” din 2023 al Sofiei Coppola, bazat pe memoriile sale.

Ea este, de asemenea, actriţă şi a jucat în franciza originală „Naked Gun” în anii 1980 şi 1990.