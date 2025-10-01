Probleme economice tot mai mari. Cum vrea Uniunea Europeană să îmbunătățească cultura financiară a cetățenilor săi

Pentru cetățenii UE, o mai bună cunoaștere a finanțelor va duce la „evitarea escrocheriilor și fraudelor” , care au fost în creștere în ultimele luni.

De asemenea, le va permite cetățenilor să „economisească mai eficient”.

Urgența pare a fi necesară, în timp ce „mai puțin de o cincime dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de alfabetizare financiară” , conform Eurobarometrului din 2023, „cu diferențe semnificative între statele membre” .

Pentru a aborda această problemă, Comisia Europeană a stabilit o strategie bazată pe patru piloni, începând cu „coordonarea și bunele practici” pentru a „facilita învățarea reciprocă din inițiativele naționale și internaționale de succes în domeniul educației financiare ” . De asemenea, va fi lansată o „campanie de educație financiară” în întreaga Uniune Europeană, însoțită de sondaje „pentru monitorizarea progreselor ”.

Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanțare existente ale UE pentru a sprijini inițiativele și cercetarea , adaugă instituția.