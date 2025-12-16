Producătorul Milka și Oreo acuzat că a tolerat defrișările în lanțurile sale de aprovizionare. Peste 4.000 de hectare de pădure dispărute din zone care ar putea fi legate de companie

Multinaționala alimentară Mondelez, cunoscută în special pentru ciocolata Milka și biscuiții Oreo, se confruntă cu critici privind defrișările din lanțurile sale de aprovizionare cu cacao și ulei de palmier. Potrivit unei analize realizate de organizația de mediu Aidenvironment, peste 4.100 de hectare de pădure au dispărut în zone care ar putea fi legate de companie, chiar și după termenul stabilit de Mondelez pentru eliminarea defrișărilor.

Organizația a identificat șase cazuri (în Brazilia, Camerun, Indonezia și Coasta de Fildeș) care ar putea avea o legătură directă sau indirectă cu lanțurile de aprovizionare ale multinaționalei, informează Lebensmittel Praxis. O nouă evaluare realizată prin instrumentul Compliance Checker de AidEnvironment relevă mari lacune între angajamentele de sustenabilitate ale Mondelēz International, transparență și implementarea verificată pe teren.

În ciuda faptului că și-a construit o reputație ca lider în producția de cacao fără defrișări și a fost un susținător timpuriu al Regulamentului UE privind Defrișările (EUDR), Mondelēz și-a schimbat ulterior poziția și s-a alăturat apelurilor pentru amânarea implementării regulamentului – chiar într-un moment în care aplicarea și responsabilitatea sunt critice.

Așa cum documentează raportul, această schimbare „riscă să slăbească sau să elimine prevederile cheie ale EUDR” și contravine așteptărilor societății civile și organizațiilor locale de producători: de exemplu, 35 de ONG-uri din Coasta de Fildeș au denunțat public poziția companiei în septembrie 2025.

Deși Mondelez a promovat pe larg în trecut investițiile prin programul său Cocoa Life și Planul de Acțiune pentru Ulei de Palmier, precum și prin cartografierea furnizorilor, transparența și trasabilitatea au scăzut semnificativ în timp. Compania nu a mai dezvăluit lista furnizorilor de cacao din 2021, continuă să folosească achiziții de tip mass-balance, care prin definiție nu sunt trasabile, are vizibilitate limitată asupra gestionării reclamațiilor și sancțiunilor aplicate furnizorilor și a refuzat să participe la instrumente globale de responsabilitate, precum Chocolate Scorecard, primind cele mai scăzute scoruri la Barometrul 2025.

Este important de menționat că Mondelez nu a răspuns la solicitările repetate de clarificare a constatărilor prezentate, în timp ce alte companii contactate prin procesul Compliance Checker al AidEnvironment au colaborat. Această lipsă de implicare limitează oportunitatea unui dialog despre modul în care companiile și autoritățile pot îmbunătăți împreună mecanismele sistemice de trasabilitate.

„Mondelez a contribuit la construirea narațiunii că trasabilitatea și conformitatea sunt realizabile, apoi s-a retras când responsabilitatea s-a apropiat. Dacă compania ia în serios angajamentele sale, ar trebui să folosească poziția sa pe piață pentru a accelera pregătirea pentru EUDR – nu pentru a o încetini,” a declarat Sarah Drost, cercetător senior la AidEnvironment.

Mondelez a cerut UE să amâne implementarea privind defrișările

În ultimii 60 de ani, Coasta de Fildeș și Ghana și-au pierdut 94% și respectiv 80% din suprafața forestieră, iar aproximativ o treime din pierderea pădurilor este atribuită cultivării cacaoului. Anul trecut, s-au înregistrat creșteri ale defrișărilor în „noi frontiere ale cacaoului”, precum Camerun, care exportă 80% din cacao către UE.

EUDR oferă o oportunitate de a preveni distrugerea ulterioară a ultimelor păduri rămase din Africa de Vest și Centrală, asigurând vizibilitatea lanțului de aprovizionare al companiilor de cacao până la nivelul fermei și permițându-le să ofere sprijin financiar esențial fermierilor de cacao.

În iulie 2025, Mondelēz a cerut UE să amâne și mai mult implementarea Regulamentului Uniunii Europene privind defrișările, care urmează să intre în vigoare în 2026, după o întârziere de un an. EUDR interzice vânzarea anumitor produse dacă acestea provin de pe terenuri defrișate după 2020. În timp ce Mondelēz a afirmat că fermierii și furnizorii săi au nevoie de mai mult timp pentru a îndeplini cerințele stricte de trasabilitate ale EUDR, AidEnvironment susține că firma încearcă să-și acopere aprovizionarea continuă cu cacao printr-un așa-numit „sistem de bilanț masic”, care aduce produsul dintr-un amestec de ferme diferite, ceea ce face dificilă urmărirea neconformității prin lanțurile de aprovizionare, scrie suplychainbrain.com.

Așa cum s-a menționat mai sus, compania a refuzat, de asemenea, să participe la „Chocolate Scorecard” (tabelul de scor pentru ciocolată) al coaliției ONG-urilor Voice Cocoa Network și, ca atare, a fost cel mai slab clasat producător de ciocolată în categoria defrișări și climă din raport. AidEnvironment a adăugat că trecerea Mondelēz de a pleda pentru o amânare a EUDR (Regulamentul privind defrișările) a stârnit îngrijorări în rândul altor grupuri de mediu, 35 de ONG-uri ivoriene criticând public compania pentru subminarea progresului către lanțuri de aprovizionare cu cacao transparente și fără defrișări.

Când i s-a cerut un comentariu cu privire la raportul AidEnvironment, un purtător de cuvânt al Mondelēz a recomandat SupplyChainBrain să consulte pagina sa anuală de raportare și dezvăluire a aspectelor ESG .