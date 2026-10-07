Producția de vin din Franța se îndreaptă spre un minim istoric, după valurile de caniculă din această vară

Recolta totală a scăzut cu 14% față de media din perioada 2021-2025, regiunea Champagne fiind cea mai grav afectată din cauza unei recolte timpurii, după ce canicula a determinat o creștere a conținutului de zahăr, potrivit AFP.

Având în vedere că industria vinicolă a fost afectată de o serie de valuri de căldură din timpul verii, Franța se îndreaptă către o recoltă care va atinge în acest an un minim istoric.

Cu o valoare de aproximativ 35 de milioane de hectolitri, recolta totală ar fi cu 2% mai mică decât producția scăzută din 2025 și cu 14% sub media perioadei 2021-2025, potrivit estimărilor publicate de Ministerul francez al Agriculturii.

Conform Organizației Internaționale a Viței de Vie și Vinului, care monitorizează statisticile globale privind producția și consumul de vin, Franța înregistrase deja anul trecut cea mai scăzută producție din 1957.

Suprafețele cultivate s-au redus

Această ultimă scădere nu survine doar din cauza vremii caniculare, ușor atenuată de precipitațiile recente, ci și de reducerea suprafețelor cultivate, care s-au redus cu 1,9% în ultimul an.

Unele zone din sud, deja afectate de caniculă în 2025, au înregistrat totuși o creștere a producției în acest an, în special Bordeaux.

Acolo, în ciuda unei scăderi de 5% a suprafețelor cultivate, producția urmează să crească cu 10% față de 2025, deși va rămâne cu 11% sub media perioadei 2021-2025.

În sud-vest, creșterea se situează în jur de 12%, ceea ce reprezintă, în esență, o revenire la media din ultimii patru ani.

Viticultorii au fost nevoiți să recolteze timpuriu

Regiunea Champagne a înregistrat rezultate mai slabe, deoarece viticultorii au fost nevoiți să recolteze extrem de devreme, după ce căldura extremă a accelerat acumularea de zahăr și, prin urmare, producția naturală de alcool.

Recoltarea din această regiune s-a încheiat în septembrie pentru prima dată, producția fiind cu jumătate mai mică față de anul trecut și față de media pe ultimii cinci ani.

Incendiile din această vară au creat o neliniște în rândul viticultorilor francezi, care au fost îngrijorați că, din cauza fumului, strugurii ar putea să fi fost afectați, iar vinul ar putea căpăta un gust de ars.

Mulți dintre aceștia au fost nevoiți să testeze strugurii pentru a vedea dacă fumul a afectat nivelurile de zahăr, dar și să apeleze la alte soluții, precum fermentarea lor în mai multe loturi separate pentru ca eventualul gust de „ars” să nu se simtă.

Totuși, ei vor afla doar după fermentare dacă gustul vinului a fost afectat sau nu de incendii. Incendiile de pădure din această vară au afectat regiuni din sud-vestul Franței. La incendii au intervenit chiar și pompieri români, în cadrul mecanismului European de Protecție Civilă. În această vară, zi și noapte, mii de pompieri au intervenit pentru stingerea și monitorizarea incendiilor din Franța.