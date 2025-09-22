Protest la Budapesta împotriva premierului Orbán. Maghiarii, nemulțumiți de campaniile înșelătoare, plătite din bani publici

Odată cu revenirea la putere în 2010, liderul naționalist a derulat ample campanii media care au costat milioane de euro. Campaniile au fost plătite din bani publici, potrivit sursei citate.

Analiștii susțin că aceste ofensive de comunicare vizează adesea adversarii politici și întăresc mesajele lui Orbán, cum ar fi criticile la adresa cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană.

Guvernul maghiar se apără, susținând că aceste „campanii de informare” sunt bazate pe fapte reale, dar și că ele sunt necesare pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele importante ale societății.

Duminică, aproximativ adunat aproximativ 50.000 de persoane au protestat în Piața Eroilor din Budapesta. Cifra estimativă a fost oferită de organizatori. Autoritățile nu au dat încă date legate de numărul de participanți.

Potrivit AFP, Guvernul maghiar intenționează să lanseze în luna octombrie o „consultare națională” legată de impozitare. Opoziția o consideră drept unul dintre cele mai recente chestionare formulate în mod înșelător, pentru a consolida sprijinul pentru politicile guvernului Orbán. Consultarea publică vine în urma informațiilor publicate în media maghiară cu privire la intenția ascunsă a partidului de opoziție de a majora impozitele pe venituri, dacă ar câștiga alegerile de anul viitor.

Partidul, care, în sondaje, se află în fața partidului Fidesz, condus de Orbán, neagă aceste afirmații.

O campanie de publicitate care a însoțit o consultare similară, desfășurată la începutul anului, ar fi costat 27,7 milioane de euro (32,5 milioane de dolari), arată datele obținute de săptămânalul HVG. Consultarea publică a fost desfășurată pe tema aderării Ucrainei la UE, iar campania a costat aproximativ 27,7 milioane de euro, după cum arată datele culese de săptămânalul HVG.

Protestul din Budapesta a fost organizat de „Loupe Theatre Troupe”, care solicită un referendum pentru interzicerea reclamelor finanțate de stat. Organizatorii protestului afirmă că publicitatea plătită de stat induce publicul în eroare, distrage atenția și incită la ură.