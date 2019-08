Proteste violente în cel mai mare oraş din sud-estul Turciei: Poliţia a folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene | FOTO, VIDEO

Luni, Administraţia de la Ankara i-a înlocuit pe cei trei aleşi locali, membri ai Partidului Popular Democratic (HDP, pro-kurd), cu oficiali guvernamentali şi a arestat peste 400 de persoane suspectate că de legături cu militanţii kurzi.

La Diyarbakir, cel mai mare oraş din sud-estul Turciei, forţele de ordine au folosit un tun cu apă împotriva unui mic grup de protestatari, iar unii manifestanţi au fost loviţi cu bastoane de către poliţişti.

"Puteţi vedea astăzi un regim de presiune şi persecuţie", a declarat liderul HDP, Sezai Temelli, în faţa reporterilor, pe o stradă din Diyarbakir, în timp ce poliţia acţiona împotriva protestatarilor.

"Vom continua să rezistăm oriunde am fi, deoarece rezistenţa este dreptul nostru legitim", a adăugat Sezai Temelli.

Ministerul de Interne de la Ankara îi acuză pe cei trei primari, care administrau trei oraşe majore din sud-estul ţării (Diyarbakir, Mardin şi Van), de o serie de infracţiuni, inclusiv apartenenţă la o organizaţie teroristă şi răspândire de propagandă teroristă.

