Protestele anti-guvernamentale din Hong Kong: Sute de persoane au fost reţinute de la începutul manifestaţiilor | FOTO, VIDEO

La Aeroportul Internaţional Hong Kong au loc marţi confruntări între protestatari şi forţele de ordine, iar manifestanţii au blocat mai multe maşini ale Poliţiei, potrivit Reuters.

Violenţele au izbucnit după ce o persoană a fost scoasă din incinta aeroportului de către medici. Respectiva persoană fusese rănită, fapt care a declanşat furia protestatarilor. Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Aceasta este cea de-a doua zi de proteste la Aeroportul Internaţional Hong Kong, iar Autoritatea Aeroportuară a informat marţi că activitatea a fost „serios perturbată” din această cauză.

Aeroportul Internaţional Hong Kong a anunţat luni că anulează zborurile cu plecare din oraş, iar măsura a fost menţinută şi marţi.

„Operaţiunile la terminalele Aeroportului Internaţional Hong Kong au fost în mod serios perturbate ca urmare a adunării publice de astăzi”, a transmis administraţia aeroportului, adăugând că operaţiunile de îmbarcare au fost suspendate începând de la ora locală 16:30 (ora României, 11:30).

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a făcut apel la autorităţile din Hong Kong să dea dovadă de reţinere şi să investigheze acuzaţiile potrivit cărora forţele de ordine ar fi folosit gaze lacrimogene în situaţii interzise de legislaţia internaţională.

Protester urging those in Arrivals to head to Departures to help block passengers and thus get even more flights cancelled. #hongkongairport pic.twitter.com/jjKkB0pYvU — Laurel Chor (@laurelchor) August 13, 2019

Aproximativ 700 de persoane au fost reţinute de la începutul manifestaţiilor anti-guvernamentale din Hong Kong, unii dintre aceştia recurgând la modalităţi extreme de protest, uneori devenind chiar violenţi, potrivit autorităţilor locale, relatează postul CNN.

Aceştia au fost reţinuţi pentru infracţiuni precum participare la o mişcare de revoltă, miting neautorizat, agresarea agenţilor de poliţie, rezistenţă la arestare sau posesie de arme de foc.

Toţi cei care vor fi găsiţi vinovaţi ar putea fi condamnaţi până la 10 ani de închisoare. Cea mai tânără persoană reţinută este o fată de 16 ani.

Printre revendicările protestatarilor se numără eliberarea persoanelor reţinute şi arestate şi renunţarea la toate acuzaţiile, cereri la care se pare că Guvernul nu intenţionează să dea curs.

The little girl is getting up to lead chants once in a while. #HongKongProtests #HongKongAirport pic.twitter.com/kBWEvd3kz2 — Laurel Chor (@laurelchor) August 13, 2019

Hong Kong-ul, care se bucură de o largă autonomie, este de mai multe luni scena unor ample proteste provocate iniţial de un proiect de lege despre care criticii susţin că ar permite extrădarea dizidenţilor politici din Hong Kong pe teritoriul Chinei, dar treptat s-au transformat într-o contestare generală a Guvernului local susţinut de Beijing.

Airport sit-in continues. Fewer people than yesterday but still a strong showing. These were taken at around 2:30pm. #HongKongAirport pic.twitter.com/0ffEtjqEc6 — Laurel Chor (@laurelchor) August 13, 2019

Fostă colonie britanică, Hong Kong-ul a fost cedat Chinei de către Marea Britanie în anul 1997, cu condiţia ca acest teritoriu să păstreze „un nivel ridicat de autonomie, cu excepţia afacerilor externe şi a domeniului apărării” pentru o perioadă de 50 de ani. Astfel, acest teritoriu are un sistem legislativ diferit de cel al Chinei, prin intermediul principiului „O ţară, două sisteme”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.