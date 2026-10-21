Protestele din Europa, în centrul unui scandal privind ingerințele străine. Ce au descoperit autoritățile

Nu există dovezi concludente că puteri străine au provocat revoltele din Franța, Italia și alte state europene prin intermediul rețelelor sociale. Există însă indicii că anumite rețele au profitat de violențe pentru a-și promova propriile mesaje, relatează Euronews.

Comisia Europeană a fost presată să intervină împotriva unor presupuse campanii de dezinformare, inclusiv din partea Rusiei, dar a refuzat până acum să deschidă o anchetă oficială, invocând lipsa dovezilor.

Macron: Nu există dovezi de ingerință străină

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut o distincție între provocarea revoltelor și exploatarea lor ulterioară.

„Nu există dovezi privind o ingerință străină în evenimentele care au avut loc. Cu toate acestea, a existat o manipulare străină a informațiilor după producerea lor. Acest lucru este adevărat”, a declarat Macron, în timpul unei vizite în Qatar.

„Există însă multe persoane care au încercat să profite de situație. Sunt oameni care desfășoară campanii în detrimentul Franței”, a adăugat el.

Alți oficiali europeni au lansat acuzații mai ferme. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a susținut că revoltele din Milano sunt rezultatul unui „război hibrid”, purtat prin instrumente precum TikTok, YouTube și alte rețele sociale.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că protestele liceenilor din Franța au fost exploatate de mesaje ostile provenite din Rusia, China, Iran și din comunitatea MAGA.

Bruxellesul refuză deocamdată deschiderea unei anchete

Autoritățile naționale de reglementare, inclusiv Arcom din Franța și AGCOM din Italia, au competențe pentru combaterea operațiunilor de dezinformare în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Deși acestea au solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigație oficială, Executivul european consideră că dovezile disponibile sunt insuficiente.

„Nu avem informații sau confirmări definitive că manipularea informațiilor din străinătate se află în spatele evenimentelor din Franța și din alte părți”, a declarat pentru Euronews un oficial european, sub protecția anonimatului.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a precizat că Bruxellesul este pregătit să sprijine autoritățile naționale, dar că acestea trebuie să își desfășoare mai întâi propriile investigații.

Regulamentul DSA permite inclusiv activarea unui mecanism de criză, prin care Comisia poate primi competențe de urgență asupra platformelor online. Până acum, mecanismul nu a fost activat.

Rețele asociate Rusiei au exploatat violențele

Există dovezi că rețele de dezinformare asociate Rusiei, inclusiv cele din spatele operațiunilor Overload și Doppelgänger, au folosit revoltele pentru a-și amplifica mesajele online.

Autoritățile au solicitat și sprijinul platformelor digitale pentru identificarea persoanelor implicate în vandalism și jafuri. În Franța, polițiștii au cerut ajutorul platformei Vinted după ce unele persoane au încercat să vândă produse furate în timpul tulburărilor.

Spre deosebire de criza migrației din Ceuta, din această vară, când au existat dovezi ample privind mobilizarea a mii de persoane prin informații false, în cazul revoltelor recente din Europa dovezile indică, deocamdată, exploatarea evenimentelor de către actori străini, nu provocarea lor.