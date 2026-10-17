Protestele elevilor din Franța iau amploare. Creșterea costului vieții scoate noi manifestanți în stradă

Manifestanți din întreaga Franță au făcut apel la organizarea unor proteste de stradă sâmbătă, împotriva creșterii costului vieții, alăturându-se nemulțumirilor elevilor de liceu privind condițiile din sistemul de învățământ, după mai bine de trei săptămâni de blocaje ale școlilor, relatează Associated Press.

Mobilizarea de sâmbătă vine în urma apelurilor lansate pe rețelele sociale pentru relansarea mișcării „vestelor galbene”, apărută în 2018 ca reacție la nedreptățile sociale. Grupurile de elevi care protestează de la mijlocul lunii septembrie și-au îndemnat susținătorii să se alăture manifestațiilor.

CGT, unul dintre principalele sindicate din Franța, susține, de asemenea, protestele și cere „salarii și pensii mai mari, prețuri mai mici și protejarea serviciilor publice care răspund nevoilor oamenilor”.

Macron face apel la calm, pe fondul temerilor privind violențele

Președintele Emmanuel Macron a făcut vineri apel la calm și la respectarea persoanelor și a bunurilor, în timp ce autoritățile au avertizat asupra unor posibile violențe.

„Există un drept constituțional de a protesta și de a te exprima, iar eu am fost întotdeauna vigilent și atent ca acest drept să fie pe deplin respectat”, a declarat Macron vineri, la Bruxelles.

„Dar acest drept presupune și respect. Respect față de oameni, respect față de bunuri și, prin urmare, angajamentul de a nu insulta și de a nu distruge”, a adăugat președintele francez.

Macron a calificat drept „inacceptabilă” posibila prezență a unor persoane venite „doar pentru a provoca distrugeri și tulburări”.

Peste 80 de marșuri, așteptate în întreaga Franță

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că sunt așteptate sute de acțiuni de protest și peste 80 de marșuri la nivel național, inclusiv adunări spontane, manifestații de stradă și blocaje.

La Paris, un marș este programat să înceapă la începutul după-amiezii, din Piața Republicii, situată la nord-est de centrul orașului.

Poliția a interzis alte câteva adunări planificate în centrul Parisului. Numeroase stații de metrou au fost închise sâmbătă la solicitarea poliției, inclusiv cele din zona Champs-Élysées și din apropierea palatului prezidențial, a Parlamentului și a clădirilor guvernamentale.

Mii de arestări și sute de răniți în ultimele săptămâni

În ultimele săptămâni, în Franța au avut loc mii de arestări, sute de persoane au fost rănite, iar unele școli au fost incendiate, în condițiile în care începutul noului an școlar a fost marcat de proteste ale elevilor la nivel național, care influențează campania pentru alegerile prezidențiale și atrag atenția internațională.

În rândul protestatarilor, rănile deosebit de grave suferite de unii adolescenți au fost puse pe seama armelor utilizate de poliție pentru controlul mulțimilor.

Laurent Nuñez a suspendat utilizarea unui tip de grenadă asurzitoare de către poliție împotriva tinerilor manifestanți, după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână.

Marți, activista pentru climă și justiție socială Greta Thunberg s-a alăturat elevilor de la un liceu din Saint-Denis, o suburbie a Parisului.